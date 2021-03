Siamo Donne di Sabrina Salerno e Jo Squillo nella nuova versione per Netflix (Di lunedì 22 marzo 2021) Siamo Donne di Sabrina Salerno e Jo Squillo è un tormentone da cui è impossibile liberarsi. Dopo la reunion a sorpresa di ottobre per Name That Tune le due artiste e colleghe hanno fatto il bis, e questa volta presentano una nuova versione con tanto di videoclip ufficiale del loro cavallo di battaglia. Sky Rojo su Netflix L’occasione arriva da Netflix. Per il lancio in Italia della serie Sky Rojo Siamo Donne di Sabrina Salerno e Jo Squillo è stata incisa nuovamente attingendo dal sound contemporaneo, ma senza tralasciare l’energia della versione originale. La scelta non è casuale. Sky Rojo, infatti, racconta ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 22 marzo 2021)die Joè un tormentone da cui è impossibile liberarsi. Dopo la reunion a sorpresa di ottobre per Name That Tune le due artiste e colleghe hanno fatto il bis, e questa volta presentano unacon tanto di videoclip ufficiale del loro cavallo di battaglia. Sky Rojo suL’occasione arriva da. Per il lancio in Italia della serie Sky Rojodie Joè stata incisamente attingendo dal sound contemporaneo, ma senza tralasciare l’energia dellaoriginale. La scelta non è casuale. Sky Rojo, infatti, racconta ...

