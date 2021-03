Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster in arrivo il 25 maggio (Di lunedì 22 marzo 2021) Il cult classico è finalmente tornato. Effettua ora il pre-order di Shin Megami Tensei® III Nocturne HD Remaster! Risveglia il tuo demone interiore in una versione modernizzata dell’acclamato classico ATLUS. Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster sarà disponibile per PlayStation®4, Nintendo Switch™ e Steam® il 25 maggio, ma i giocatori che effettueranno il pre-order della Digital Deluxe Edition potranno accedere al gioco con quattro giorni di anticipo, il 21 maggio. Quella che pare essere una normale giornata a Tokyo si rivela presto qualcosa di diverso quando viene invocata la Conception – un’eterea apocalisse. I resti del mondo vengono inghiottiti dal caos, mentre una ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 22 marzo 2021) Il cult classico è finalmente tornato. Effettua ora il pre-order di® IIIHD! Risveglia il tuo demone interiore in una versione modernizzata dell’acclamato classico ATLUS.IIIHDsarà disponibile per PlayStation®4, Nintendo Switch™ e Steam® il 25, ma i giocatori che effettueranno il pre-order della Digital Deluxe Edition potranno accedere al gioco con quattro giorni di anticipo, il 21. Quella che pare essere una normale giornata a Tokyo si rivela presto qualcosa di diverso quando viene invocata la Conception – un’eterea apocalisse. I resti del mondo vengono inghiottiti dal caos, mentre una ...

Advertising

tech_gamingit : Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster annunciato ufficialmente - oOShinobi777Oo : Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster annunciato ufficialmente - DenjinDen : ???? #ShinMegamiTenseiNocturne torna in tutta la sua gloria, per #PS4 #Switch e #PC ?????? - diablejwmbe : @Lucifer__smt4 CARAI TU É BR LUCIFER FROM SHIN MEGAMI TENSEI IV??? - AdiVerem : Shin Megami Tensei = Shit and Ghandi Sensei -