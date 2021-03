Serie C | Ghirelli | “Situazione economica difficile | l’ultimo decreto è stato una delusione”

(Di lunedì 22 marzo 2021) Il presidente della Lega Pro, Francesco, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘La politica nel pallone’ su Gr Parlamento, ha parlato dell’attualemomento economico che stanno vivendo le società diC: “Laè complicata,, c’è grande sofferenza. Devo dire che i presidenti sono degli eroi, stanno reggendo: non pensavo avessero una capacità cosi forte. Auspicavamo chemantenesse la linea presa nel precedente, con interventi su spese sanitarie e tamponi, su credito d’imposta, liquidità e affitti: è stata unaprofonda perché quando parliamo di calcio, basket, pallavolo, parliamo di sport, attività agonistiche ma anche di attività economiche che non hanno ...

Da oggi sino a lunedì, in occasione delle partite della 32giornata di campionato diC, i ...piacere di incontrare Don Luigi Ciotti ed è nata da subito una intesa" ha dichiarato Francesco,...Da oggi sino a lunedì, in occasione delle partite della 32ma giornata di campionato diC, i ...di incontrare Don Luigi Ciotti ed è nata da subito una intesa" ha dichiarato Francesco, ...Il Comitato 4.0 manifesta grande delusione verso il decreto sostegni, che prevede interventi strutturali in diversi settori tranne che per lo sport. “Siamo molto amareggiati, le proposte che abbiamo a ...Lega Pro affianca l’Associazione Libera di Don Luigi Ciotti per ricordare le vittime innocenti delle mafie. Da oggi sino a lunedì, in occasione delle ...