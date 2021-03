Serie A, l’analisi dopo la 28ª giornata: il Milan tiene in vita il campionato, Spezia e Benevento fanno saltare il banco (Di lunedì 22 marzo 2021) La 28ª giornata del campionato di Serie A si è conclusa con il big match tra Roma e Napoli, sono arrivate tantissime indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Non sono mancate le polemiche per il rinvio della partita di campionato tra Inter e Sassuolo, la squadra di Antonio Conte non è scesa in campo a causa dei casi di Coronavirus e l’ATS di Milano ha bloccato i nerazzurri. Tonfo della Juventus che ha perso in casa contro il Benevento e deve salutare le speranze di vincere lo scudetto, è il Milan a tenere in vita il campionato grazie al successo in rimonta contro la Fiorentina. Per il resto è bellissima la corsa per la Champions, mentre Spezia e Benevento hanno fatto ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 22 marzo 2021) La 28ªdeldiA si è conclusa con il big match tra Roma e Napoli, sono arrivate tantissime indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Non sono mancate le polemiche per il rinvio della partita ditra Inter e Sassuolo, la squadra di Antonio Conte non è scesa in campo a causa dei casi di Coronavirus e l’ATS dio ha bloccato i nerazzurri. Tonfo della Juventus che ha perso in casa contro ile deve salutare le speranze di vincere lo scudetto, è ila tenere inilgrazie al successo in rimonta contro la Fiorentina. Per il resto è bellissima la corsa per la Champions, mentrehanno fatto ...

