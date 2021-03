Seri Plast: ‘Pozzilli unico sito Sud per recupero frazione mista’ (Di lunedì 22 marzo 2021) Pozzilli (Is), 22 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Seri Plast, azienda attiva nella produzione di compound termoPlastici e polimeri riciclati di altissima qualità, apporterà al progetto per la riconversione del sito Unilever di Pozzilli (Is), un know-how tecnologico – maturato in 20 anni di attività nel settore – nel recupero di materiali Plastici post consumo e nel posizionamento lungo l’intera filiera produttiva. E’ stato annunciato oggi nel corso di una conferenza stampa on line. Vittorio e Andrea Civitillo, rispettivamente presidente/Ceo e Ceo di Seri Plast, hanno commentato: ‘Lo stabilimento, una volta riconvertito, sarà l’unico nel Sud Italia in grado di recuperare la frazione mista degli imballaggi da post-consumo, ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 22 marzo 2021) Pozzilli (Is), 22 mar. (Adnkronos/Labitalia) –, azienda attiva nella produzione di compound termoici e polimeri riciclati di altissima qualità, apporterà al progetto per la riconversione delUnilever di Pozzilli (Is), un know-how tecnologico – maturato in 20 anni di attività nel settore – neldi materialiici post consumo e nel posizionamento lungo l’intera filiera produttiva. E’ stato annunciato oggi nel corso di una conferenza stampa on line. Vittorio e Andrea Civitillo, rispettivamente presidente/Ceo e Ceo di, hanno commentato: ‘Lo stabilimento, una volta riconvertito, sarà l’nel Sud Italia in grado di recuperare lamista degli imballaggi da post-consumo, ...

