Seconda primavera con Italia in zona rossa | attenzione agli occhi bassi dei bambini Lettera

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 22 marzo 2021) inviata da Giancarlo Gennari -che inizia con il paese per buona parte del territorio in, chiusura di alcuni negozi, apertura ad handicap per altri, attività di ristorazione al minimo sindacale, scuola in didattica a distanza, la tristemente nota DAD. L'articolo .