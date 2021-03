(Di lunedì 22 marzo 2021) L'attività ispettiva come quella condotta a bordo della nave Sea Watch 3 rientra in un più ampio quadro di controlli sulle navi straniere L'articolo proviene da Firenze Post.

Sea Watch3: fermo amministrativo dopo ispezione Guardia costiera - Dalla primavera 2020 in poi questa misura viene sostituita dal fermo amministrativo della nave, che tocca la Alan K…

Stesso provvedimento pere Ocean Viking a luglio e a settembre per laWatch4 e di nuovo per la Alan Kurdi. Ad ottobre il turno per la Louise Michel. La continuità tra il governo Conte ...Dalla primavera 2020 in poi questa misura viene sostituita dal fermo amministrativo della nave, che tocca la Alan Kurdi e la Alta Mari a maggio - giugno, lae la Ocean Viking a luglio, la ...L'attività ispettiva come quella condotta a bordo della nave Sea Watch 3 rientra in un più ampio quadro di controlli sulle navi straniere sottoposta ad ispezione 'port State control' ...A seguito di un'ispezione a bordo da parte della guardia costiera, che ha riscontrato una serie di irregolarità, è stato disposto il fermo amministrativo della Sea Watch 3 nel porto di Augusta. La nav ...