Scuole aperte in estate, ANIEF: "Necessario inquadrare personale scolastico" (Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – "Dall'alleanza scuola-territorio, l'offerta formativa non può che rafforzarsi. Per il personale scolastico è bene ricordare che il coinvolgimento in attività da considerare aggiuntive va sempre e comunque considerata una pratica volontaria e da inquadrare contrattualmente con un compenso ulteriore". È quanto sottolinea l'ANIEF in una nota prendendo atto della volontà di affidare anche a enti esterni alla scuola il recupero della socialità degli alunni e di una parte delle conoscenze non acquisite per via del Covid-19. Come ha annunciato il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi prende, infatti, forma la modalità di recupero estivo per gli studenti secondo quanto previsto dal testo del Decreto sostegni. "Noi abbiamo deciso di dare alla scuola 150 milioni per permettere a giugno di organizzare ...

