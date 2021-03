Scuole Alto Adige, oggi riaprono le medie. Dopo Pasqua le superiori (Di lunedì 22 marzo 2021) Dopo 6 settimane di lockdown, in Alto Adige oggi riaprono le Scuole medie e i negozi. Per garantire la didattica in presenza la Provincia autonoma punta sui tamponi fai da te, che saranno effettuati due volte alla settimana dagli alunni, come già avviene in fase sperimentale nelle elementari. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 22 marzo 2021)6 settimane di lockdown, inlee i negozi. Per garantire la didattica in presenza la Provincia autonoma punta sui tamponi fai da te, che saranno effettuati due volte alla settimana dagli alunni, come già avviene in fase sperimentale nelle elementari. L'articolo .

