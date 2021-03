Scuola, studenti in piazza contro la Dad: le proteste da Milano e Roma (Di lunedì 22 marzo 2021) Continuano le proteste contro la Scuola in Dad. Infatti nella prima domenica di primavera, studenti, insegnati e genitori sono scesi in piazza. Una prima domenica di primavera movimentata per gli studenti italiani, con proteste contro la Scuola in Dad. La didattica a distanza, infatti, è stata una delle misure necessarie per fermare la corsa della L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Continuano lelain Dad. Infatti nella prima domenica di primavera,, insegnati e genitori sono scesi in. Una prima domenica di primavera movimentata per gliitaliani, conlain Dad. La didattica a distanza, infatti, è stata una delle misure necessarie per fermare la corsa della L'articolo proviene da Inews.it.

