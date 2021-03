Scuola in zona rossa, Bonetti: “Dopo Pasqua valutare riaperture” (Di lunedì 22 marzo 2021) Dopo Pasqua valutare la riapertura in zona rossa delle scuole d’infanzia e primaria. E’ quanto ha detto a SkyTg24 Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, ospite di Timeline. “La Scuola è chiusa nelle Regioni rosse e mi auguro che in questa settimana ci siano regioni che possano passare in zona arancione e quindi possano riaprire le scuole dell’infanzia, i nidi, la primaria e la secondaria di primo grado e 50 e 50 le scuole secondarie di secondo grado. Già Dopo Pasqua ritengo che in zona rossa, complice l’aumento delle vaccinazioni, dobbiamo rivalutare la possibilità di riaprire la Scuola dell’infanzia e almeno la primaria” ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 marzo 2021)la riapertura indelle scuole d’infanzia e primaria. E’ quanto ha detto a SkyTg24 Elena, ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, ospite di Timeline. “Laè chiusa nelle Regioni rosse e mi auguro che in questa settimana ci siano regioni che possano passare inarancione e quindi possano riaprire le scuole dell’infanzia, i nidi, la primaria e la secondaria di primo grado e 50 e 50 le scuole secondarie di secondo grado. Giàritengo che in, complice l’aumento delle vaccinazioni, dobbiamo rila possibilità di riaprire ladell’infanzia e almeno la primaria” ha ...

