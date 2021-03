Scuola, il governo pensa a riapertura per infanzia e primaria dopo Pasqua (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Nelle zone arancioni le scuole non devono essere chiuse ma aperte. Auguriamoci quindi di arrivare il prima possibile in questa condizione. Già dopo Pasqua dobbiamo rivalutare la possibilità di riaprire la Scuola dell’infanzia e almeno la primaria“. Così ospite di Timeline, su SkyTg24, la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. “Nel frattempo – ha aggiunto il ministro – la campagna vaccinale sarà aumentata e diminuiti i contagi e avremo un Rt più basso su scala sia regionale che nazionale. In qualche modo, questo è l’auspicio, ci saranno le condizioni per poter riaprire”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Nelle zone arancioni le scuole non devono essere chiuse ma aperte. Auguriamoci quindi di arrivare il prima possibile in questa condizione. Giàdobbiamo rivalutare la possibilità di riaprire ladell’e almeno la“. Così ospite di Timeline, su SkyTg24, la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. “Nel frattempo – ha aggiunto il ministro – la campagna vaccinale sarà aumentata e diminuiti i contagi e avremo un Rt più basso su scala sia regionale che nazionale. In qualche modo, questo è l’auspicio, ci saranno le condizioni per poter riaprire”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

