Scuola: domande per le graduatorie personale Ata 2021 terza fascia. Ecco come funziona (Di lunedì 22 marzo 2021) E' in funzione da questa mattina la piattaforma su Istanze online per la compilazione della domanda per l’inserimento o l’aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di supplenza per il personale... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 22 marzo 2021) E' in funzione da questa mattina la piattaforma su Istanze online per la compilazione della domanda per l’inserimento o l’aggiornamento delladelledi supplenza per il...

poliziadistato : I dettagli su spostamenti, scuola, attività commerciali e sport in zona rossa e arancione e nel periodo di #Pasqua… - MASCHERATRISTE : RT @FLCCGIL: #Scuola Al via la presentazione delle domande online per le graduatorie di terza fascia #ATA ?c'è tempo fino al 22 aprile Al… - orange_viaggi : È online il Bando #INPS Corsi di Lingue all’estero 2021. Domande entro il 13 aprile! Consulta il Bando… - FlcMessina : RT @FLCCGIL: #Scuola Al via la presentazione delle domande online per le graduatorie di terza fascia #ATA ?c'è tempo fino al 22 aprile Al… - miyavoice : RT @regioneFVGit: #Istruzione: Da domani in #RegioneFVG al via domande per diritto allo studio. Lo riferisce @alessiarosolen. Risorse per '… -