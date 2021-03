Scuola, Bonetti: “Valutare riapertura in zona rossa dopo Pasqua” (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar – Scuola, prende piede la possibilità di riaprire anche in zona rossa subito dopo Pasqua. dopo la richiesta della Rete No Dad, che ieri ha protestato in tutta Italia, oggi il ministro per la Famiglia Elena Bonetti si dice d’accordo all’ipotesi di una riapertura allo scadere del decreto in vigore. “Già dopo Pasqua ritengo che in zona rossa, complice l’aumento delle vaccinazioni, dobbiamo riValutare la possibilità di riaprire la Scuola dell’infanzia e almeno la primaria“, dice la Bonetti a Sky Tg24. Nelle regioni che diventeranno arancioni questa settimana potranno invece riaprire subito, ha detto l’esponente di Italia Viva, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar –, prende piede la possibilità di riaprire anche insubitola richiesta della Rete No Dad, che ieri ha protestato in tutta Italia, oggi il ministro per la Famiglia Elenasi dice d’accordo all’ipotesi di unaallo scadere del decreto in vigore. “Giàritengo che in, complice l’aumento delle vaccinazioni, dobbiamo rila possibilità di riaprire ladell’infanzia e almeno la primaria“, dice laa Sky Tg24. Nelle regioni che diventeranno arancioni questa settimana potranno invece riaprire subito, ha detto l’esponente di Italia Viva, ...

