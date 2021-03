Scuola, Bonetti: "Dopo Pasqua valutare riapertura anche in zone rosse" (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma - L'attesa riapertura delle scuole potrebbe arrivare già Dopo Pasqua anche in zona rossa grazie all'aumento delle vaccinazioni. Lo ha anticipato il ministro per le Pari opportunità e la ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma - L'attesadelle scuole potrebbe arrivare giàin zona rossa grazie all'aumento delle vaccinazioni. Lo ha anticipato il ministro per le Pari opportunità e la ...

Advertising

TgLa7 : #Scuola: Bonetti,dopo Pasqua valutare apertura in zone rosse. Ministra, almeno dell'infanzia e della primaria - blogfp : Scuola: Bonetti, dopo Pasqua valutare apertura in zone rosse - sacspo : Scuola: Bonetti, dopo Pasqua valutare apertura in zone rosse - Marilenapas : RT @SkyTG24: #Scuola, la ministra Bonetti: dopo Pasqua valutare apertura in zone rosse - AltriMondiGazza : RT @TgLa7: #Scuola: Bonetti,dopo Pasqua valutare apertura in zone rosse. Ministra, almeno dell'infanzia e della primaria -