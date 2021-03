Scuola, Bonetti: "Dopo Pasqua valutare la riapertura anche nelle zone rosse" (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma - Arriva uno spiraglio sul fronte Scuola per famiglie e alunni alle prese con la contestata Dad . L'attesa riapertura di nidi, scuole d'infanzia e primarie potrebbe arrivare infatti subito ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma - Arriva uno spiraglio sul fronteper famiglie e alunni alle prese con la contestata Dad . L'attesadi nidi, scuole d'infanzia e primarie potrebbe arrivare infatti subito ...

Advertising

TgLa7 : #Scuola: Bonetti,dopo Pasqua valutare apertura in zone rosse. Ministra, almeno dell'infanzia e della primaria - SkyTG24 : Scuola, Bonetti a Sky TG24: 'Dopo Pasqua valutare apertura in zone rosse' - emanugi07 : RT @IlPrimatoN: Il ministro per la Famiglia Bonetti (Iv) chiede di riaprire le scuole dopo #Pasqua , anche in zona rossa #scuolainpresenza… - ChiodiDonatella : RT @riktroiani: ++ #Scuola, #Bonetti a @SkyTG24: 'Dopo #Pasqua valutare apertura in zone rossa'. Così la ministra per le Pari opportunità e… - Marilenapas : RT @SkyTG24: Scuola, Bonetti a Sky TG24: 'Dopo Pasqua valutare apertura in zone rosse' -