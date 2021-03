Scuola | Bonetti | “Dopo Pasqua rivedere chiusure anche in zona rossa”

(Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA – “Mi auguro che molte regioni passino in zona arancione per poter riaprire la scuola“. Lo dice Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la famiglia, a Sky osservando che “dopo Pasqua dobbiamo valutare di riaprire in sicurezza le scuole dell’infanzia e la primaria anche in zona rossa“.

Advertising

CalloniSandro1 : RT @CathVoicesITA: Unica spiegazione: “così fan tutti”. Unici dati certi: la chiusura fa danni. Intanto, bontà sua, la Ministra Bonetti ric… - LiberoPetrucci : La Bonetti cerca il riscatto sulla scuola - robinaroby1 : @SaryOtto Tra l'altro leggevo che la Bonetti vuole proporre un'eventuale rotazione a turni dei bambini più piccoli… - Pius_XII : RT @CathVoicesITA: Unica spiegazione: “così fan tutti”. Unici dati certi: la chiusura fa danni. Intanto, bontà sua, la Ministra Bonetti ric… - EmMicucci : #Coronavirus #Scuola #Bonetti punta sui trasporti per riaprire. Ma servono protocolli nuovi per #varianti? Test rap… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Bonetti

Orizzonte Scuola

È chiaro anche l'impegno con la ministradi mettere a sistema tutto il compartoparitaria perché sia libera, autonoma, pubblica. Non è un sogno. Un simile progetto necessita, però, ...Dallaai campi: turni interminabili, niente diritti. Ha lavorato, ad esempio, all'... Dopo le sue dimissioni e quelle di Elenasi è parlato però del fatto che non siano intervenute. Lei ..."Cara Unione, dopo le proteste di ieri in tutta Italia con migliaia di genitori che, a gran voce, chiedono la riapertura delle scuole per i loro figli, laddove chiuse per via dell ...L’impostazione statalista del decreto Sostegni ha acceso una discussione anche all’interno dello stesso Consiglio dei ministri di ieri, con la ministra della Famiglia, Elena Bonetti, che ha chiesto di ...