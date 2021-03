Scuola, Bonetti: 'Dopo Pasqua considerare riapertura anche in zona rossa' (Di lunedì 22 marzo 2021) 'La Scuola è chiusa nelle regioni rosse e mi auguro che in questa settimana ci siano regioni che possono passare nella zona arancione e quindi riaprire le scuole dell'infanzia, i nidi, la primaria e ... Leggi su leggo (Di lunedì 22 marzo 2021) 'Laè chiusa nelle regioni rosse e mi auguro che in questa settimana ci siano regioni che possono passare nellaarancione e quindi riaprire le scuole dell'infanzia, i nidi, la primaria e ...

