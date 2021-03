Scuola, al via le domande della terza fascia per graduatorie supplenza del personale Ata (Di lunedì 22 marzo 2021) È iniziata oggi, dalle ore 9, l'apertura della piattaforma su Istanze online per la compilazione della domanda per l'inserimento o l'aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di supplenza per il personale Ata della Scuola pubblica. Si tratta di una procedura valida per il triennio 2021/23. Da alcune stime sarebbero interessate oltre due milioni di persone. Sono graduatorie utilizzate esclusivamente per le supplenze, temporanee, legate alle esigenze di servizio.Chi può fare domandaNumerosi sono i profili professionali per i quali si può presentare domanda: assistente amministrativo, collaboratore scolastico, cuoco, assistente tecnico, infermiere, addetto alle aziende agrarie, guardarobiere. Le ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 22 marzo 2021) È iniziata oggi, dalle ore 9, l'aperturapiattaforma su Istanze online per la compilazionedomanda per l'inserimento o l'aggiornamentodellediper ilAtapubblica. Si tratta di una procedura valida per il triennio 2021/23. Da alcune stime sarebbero interessate oltre due milioni di persone. Sonoutilizzate esclusivamente per le supplenze, temporanee, legate alle esigenze di servizio.Chi può fare domandaNumerosi sono i profili professionali per i quali si può presentare domanda: assistente amministrativo, collaboratore scolastico, cuoco, assistente tecnico, infermiere, addetto alle aziende agrarie, guardarobiere. Le ...

