Scrittori | è morto Adam Zagajewski | poeta delle luci e ombre della condizione umana** 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 marzo 2021) (Adnkronos) - In italiano sono stati pubblicati anche il saggio "Polonia: uno Stato all'ombra dell'Unione Sovietica" (Marietti, 1982) e "L'ordinario e il sublime. Due saggi sulla cultura contemporanea" (Casagrande, 2012). Inoltre suoi testi sono presenti in: "A questo servono le lacrime" di Paola Malavasi, con una nota di Ennio Cavalli e due poesie di Derek Walcott e(Interlinea, 2006) e "eddi una città: immagini di Genova di Adhaf Soueif con testi die John M. Hall" (De Ferrari, 2003). Le sue poesie e i suoi saggi sono stati tradotti in numerose lingue. Gli sono stati attribuiti premi prestigiosi in tutto il mondo tra i quali il Neustadt Prize, il PremioFondazione Roma, il Premio Principessa...