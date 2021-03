Scontri Primo Maggio 2019 a Torino | 13 misure cautelari

(Di lunedì 22 marzo 2021) Questa mattina la Digos diha eseguito, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura, trediciper glidel corteo del, nei riguardi di militanti del centro sociale Askatasuna, No Tav e anarchici. Si tratta di un arresto domiciliare, tre divieti di dimora ae nei Comuni della Val Susa e nove obblighi di presentazione alla polizia per persone ritenute responsabili di resistenza a pubblico ufficiale e violenza privata aggravati. Quel giorno ci furono dei tafferugli tra lo spezzone antagonista e le forze dell’ordine, intervenute per evitare che i centri sociali avanzassero. Si scatenò un parapiglia anche con i manifestanti del Partito Democratico. Quei fatti ...

La polizia, nell'ambito di un'articolata indagine della digos della questura di Torino, ha eseguito tredici misure cautelari per gli scontri del corteo del primo maggio 2019 a Torino. Si tratta in par ...
Questa mattina la Digos di Torino ha eseguito, nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura, tredici misure cautelari per gli scontri del corteo del primo maggio 2019 a Torino, nei riguardi di ...