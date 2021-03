Sconcerti: «Pirlo parla male dei suoi giocatori, non può fare così. Non li stima» (Di lunedì 22 marzo 2021) L’editorialista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, ha rilasciato un’intervista a Calciomercato.com. Il tema è la Juventus, sconfitta ieri allo Stadium dal Benevento. Sconcerti si è detto certo che la Juve non proseguirà con Pirlo in panchina anche la prossima stagione. Per ora le cose andranno avanti così. “Fino alla fine niente, molto è già successo. Credo però che in estate prenderanno un altro allenatore”. Esclude la pista Agnelli, dalle cui parole ieri sera a Sky, secondo Sconcerti trapela che “non sembra in buoni rapporti con la Juve. Ha detto che l’ultimo anno è stato un lento deterioramento. E comunque non credo che gli Agnelli tornino indietro, non è da loro”. Meglio Zidane. “Io vedrei bene uno come Zidane. Conosce la Juve, conosce il calcio italiano e sa come si gestiscono i ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 marzo 2021) L’editorialista del Corriere della Sera, Mario, ha rilasciato un’intervista a Calciomercato.com. Il tema è la Juventus, sconfitta ieri allo Stadium dal Benevento.si è detto certo che la Juve non proseguirà conin panchina anche la prossima stagione. Per ora le cose andranno avanti. “Fino alla fine niente, molto è già successo. Credo però che in estate prenderanno un altro allenatore”. Esclude la pista Agnelli, dalle cui parole ieri sera a Sky, secondotrapela che “non sembra in buoni rapporti con la Juve. Ha detto che l’ultimo anno è stato un lento deterioramento. E comunque non credo che gli Agnelli tornino indietro, non è da loro”. Meglio Zidane. “Io vedrei bene uno come Zidane. Conosce la Juve, conosce il calcio italiano e sa come si gestiscono i ...

