Sciopero Amazon, protesta al magazzino di Castel San Giovanni: “Ritmi insostenibili per i lavoratori. Ora si uniscano, questo è primo passo” (Di lunedì 22 marzo 2021) “questo è solo il primo passo. Amazon torni a sedersi ai tavoli con il sindacato”. Lo dicono i lavoratori e i sindacalisti che oggi hanno manifestato di fronte allo stabilimento Amazon di Castel San Giovanni, nel Piacentino, per lo Sciopero nazionale di tutta la filiera. Qui nel 2017 ci furono le prime proteste in Italia contro il colosso americano che portò ad uno dei primi accordi in Italia. “Oggi ci lavorano circa tremila persone – spiega Marco Alquati, segretario della Fisascat Cisl di Parma e Piacenza – 1650 con contratti a tempo indeterminato, mentre gli altri variano a seconda dei picchi e sono lavoratori somministrati con contratti a termine”. Della durata variabile, mentre la cosa che non cambia sono i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) “è solo iltorni a sedersi ai tavoli con il sindacato”. Lo dicono ie i sindacalisti che oggi hanno manifestato di fronte allo stabilimentodiSan, nel Piacentino, per lonazionale di tutta la filiera. Qui nel 2017 ci furono le prime proteste in Italia contro il colosso americano che portò ad uno dei primi accordi in Italia. “Oggi ci lavorano circa tremila persone – spiega Marco Alquati, segretario della Fisascat Cisl di Parma e Piacenza – 1650 con contratti a tempo indeterminato, mentre gli altri variano a seconda dei picchi e sonosomministrati con contratti a termine”. Della durata variabile, mentre la cosa che non cambia sono i ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Oggi sciopero di 24 ore dell'intera filiera di Amazon in Italia. I dipendenti, che incrociano le braccia davanti ai… - repubblica : Oggi lo sciopero Amazon, parlano i lavoratori: 'Ecco perché vi chiediamo di non comprare per 24 ore' - ilpost : È lunedì 22 marzo ed è stato definito dai sindacati come il primo sciopero al mondo dell’intera filiera di #Amazon:… - beattrix369 : RT @annidicera: #Amazon sciopero risolto con successo - azulette : RT @AlessLongo: Oggi non compro su Amazon, scelta simbolica ma tale deve essere. Sullo sciopero ci giochiamo una battaglia per il futuro de… -