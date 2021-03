Sciopero Amazon, Cgil: “Adesioni al 75%”. Provenzano (PD): “Pronti ad incontrare i lavoratori”. Solidarietà anche dagli Usa (Di lunedì 22 marzo 2021) Alta l’adesione allo Sciopero che per la prima volta coinvolge tutti i lavoratori della filiera Amazon, dagli addetti ai magazzini ai corrieri che consegnano le merci a domicilio. Secondo i primi dati Filt – Cgil e circa il 75% dei lavoratori avrebbero preso parte alla mobilitazione che tra dipendenti diretti e indiretti coinvolge 40mila lavoratori. Lo Sciopero è iniziato alle 7 di stamattina e i dipendenti del gruppo dell’e-commerca chiedono la Solidarietà dei consumatori invitandoli a evitare acquisti per l’intera giornata. La mobilitazione è stata annunciata dieci giorni fa perché, hanno spiegato i sindacati, la trattativa tra Filt Cgl, Fit Cisl, Uiltrasporti e Assoespressi, sulla piattaforma per la contrattazione di secondo livello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Alta l’adesione alloche per la prima volta coinvolge tutti idella filieraaddetti ai magazzini ai corrieri che consegnano le merci a domicilio. Secondo i primi dati Filt –e circa il 75% deiavrebbero preso parte alla mobilitazione che tra dipendenti diretti e indiretti coinvolge 40mila. Loè iniziato alle 7 di stamattina e i dipendenti del gruppo dell’e-commerca chiedono ladei consumatori invitandoli a evitare acquisti per l’intera giornata. La mobilitazione è stata annunciata dieci giorni fa perché, hanno spiegato i sindacati, la trattativa tra Filt Cgl, Fit Cisl, Uiltrasporti e Assoespressi, sulla piattaforma per la contrattazione di secondo livello ...

fattoquotidiano : Amazon, in Italia il primo sciopero al mondo per tutta la filiera. I lavoratori chiedono aiuto ai clienti: “Non fat… - Agenzia_Ansa : Oggi sciopero di 24 ore dell'intera filiera di Amazon in Italia. I dipendenti, che incrociano le braccia davanti ai… - repubblica : Oggi lo sciopero Amazon, parlano i lavoratori: 'Ecco perché vi chiediamo di non comprare per 24 ore' - GPeppe34N : RT @MrDraghi: Ho ordinato su #Amazon ma oggi sono in sciopero e non consegnano. Ora dove li prendo i croccantini da dare a Renzi? - Activnews24 : Il primo sciopero dei lavoratori di #Amazon in Italia. Circa 30.000 le persone coinvolte, tra cui 9500 dipendenti d… -