Sciopero Amazon, Cgil: “Adesioni al 75%”. Provenzano (PD): “Pronti ad incontrare i lavoratori”. Messaggio di solidarietà ai lavoratori anche dagli Usa (Di lunedì 22 marzo 2021) Alta l’adesione allo Sciopero che per la prima volta coinvolge tutti i lavoratori della filiera Amazon, dagli addetti ai magazzini ai corrieri che consegnano le merci a domicilio. Secondo i primi dati Filt – Cgil e circa il 75% dei lavoratori avrebbero preso parte alla mobilitazione che tra dipendenti diretti e indiretti coinvolge 40mila lavoratori. Lo Sciopero è iniziato alle 7 di stamattina e i dipendenti del gruppo dell’e-commerca chiedono la solidarietà dei consumatori invitandoli a evitare acquisti per l’intera giornata. La mobilitazione è stata annunciata dieci giorni fa perché, hanno spiegato i sindacati, la trattativa tra Filt Cgl, Fit Cisl, Uiltrasporti e Assoespressi, sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Alta l’adesione alloche per la prima volta coinvolge tutti idella filieraaddetti ai magazzini ai corrieri che consegnano le merci a domicilio. Secondo i primi dati Filt –e circa il 75% deiavrebbero preso parte alla mobilitazione che tra dipendenti diretti e indiretti coinvolge 40mila. Loè iniziato alle 7 di stamattina e i dipendenti del gruppo dell’e-commerca chiedono ladei consumatori invitandoli a evitare acquisti per l’intera giornata. La mobilitazione è stata annunciata dieci giorni fa perché, hanno spiegato i sindacati, la trattativa tra Filt Cgl, Fit Cisl, Uiltrasporti e Assoespressi, sulla ...

