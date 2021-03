Sciopero Amazon, adesione al 70%. Migliaia di lavoratori in presidio in tutta Italia: «Carico di lavoro esagerato» – Il video (Di lunedì 22 marzo 2021) Turni e orari sostenibili, contratti di lavoro solidi e maggiori tutele sul posto di lavoro. Il primo Sciopero nazionale indetto dai dipendenti della filiera di Amazon per 24 ore parte dall’Italia e ha nel mirino le condizioni nella filiera che mantiene in piedi il colosso americano fondato da Jeff Bezos. In rappresentanza di 40 mila lavoratori, la mobilitazione nazionale è stata organizzata dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, alle quali si sono uniti anche 9 mila driver precari di Amazon logistica, riuniti in Felsa Cisl, Filt Cgil e Uit, che di solito si attestano in proporzione uguale ai colleghi con contratti a tempo indeterminato. La maggior parte dei lavoratori interinali che consegnano i pacchi alle case di tutto il Paese, infatti, hanno un ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 marzo 2021) Turni e orari sostenibili, contratti disolidi e maggiori tutele sul posto di. Il primonazionale indetto dai dipendenti della filiera diper 24 ore parte dall’e ha nel mirino le condizioni nella filiera che mantiene in piedi il colosso americano fondato da Jeff Bezos. In rappresentanza di 40 mila, la mobilitazione nazionale è stata organizzata dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, alle quali si sono uniti anche 9 mila driver precari dilogistica, riuniti in Felsa Cisl, Filt Cgil e Uit, che di solito si attestano in proporzione uguale ai colleghi con contratti a tempo indeterminato. La maggior parte deiinterinali che consegnano i pacchi alle case di tutto il Paese, infatti, hanno un ...

