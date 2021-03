Sci alpino, Malagò: “Brignone pensa al ritiro? La chiamerò, stagione strana e diversa” (Di lunedì 22 marzo 2021) “Brignone pensa al ritiro? La chiamerò in giornata. Magari a caldo è uno sfogo dopo una stagione stranissima e diversa da ogni altra. Questi ragazzi sono tutto tranne che dei robot. Ognuno ha le proprie fragilità, ansie e paure come noi, ma pensate che la scorsa stagione ha vinto la coppa generale e altre due coppe di specialità“. Queste sono le parole di Giovanni Malagò, rilasciate durante un’intervento a ‘Radio Anch’io Sport’, tra le frequenze di ‘RadioUno’. L’attuale presidente del Coni ha espresso alcune considerazioni sulle recenti dichiarazioni di Federica Brignone, esponente autorevole dello sci alpino italiano, la quale starebbe pensando a un prematuro ritiro ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) “al? Lain giornata. Magari a caldo è uno sfogo dopo unastranissima eda ogni altra. Questi ragazzi sono tutto tranne che dei robot. Ognuno ha le proprie fragilità, ansie e paure come noi, mate che la scorsaha vinto la coppa generale e altre due coppe di specialità“. Queste sono le parole di Giovanni, rilasciate durante un’intervento a ‘Radio Anch’io Sport’, tra le frequenze di ‘RadioUno’. L’attuale presidente del Coni ha espresso alcune considerazioni sulle recenti dichiarazioni di Federica, esponente autorevole dello sciitaliano, la quale starebbendo a un prematuro...

