Sci alpino, Italia terza nella classifica per nazioni. Trionfa la Svizzera davanti all'Austria (Di lunedì 22 marzo 2021) La Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021 è andata definitivamente in archivio ed è tempo di bilanci. Un'annata che ha regalato all'Italia soddisfazioni soprattutto dal settore femminile, come le Coppe di discesa e di gigante a Sofia Goggia e a Marta Bassino dimostrano. Risultati importanti quelli della formazione del Bel Paese che certificano la bontà di un movimento in cui si spera si possa recuperare anche la miglior Federica Brignone, primattrice assoluta dell'annata agonistica 2019-2020. E così dopo la chiosa di Lenzerheide (Svizzera), l'Italia ha concluso sul podio virtuale della classifica per nazioni questa stagione di Coppa con 5735 punti, preceduta dalla Svizzera (10087) e dall'Austria (9211) che, punti alla mano, ha davvero raccolto molto ...

