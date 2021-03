Scanzi vaccinato, Sileri: “Ha dato il buon esempio” (Di lunedì 22 marzo 2021) Andrea Scanzi, vaccinato contro il Covid-19 dopo essersi iscritto ad una lista di ‘riserve’, “ha dato il buon esempio”. Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, difende il gesto del giornalista e su Twitter scrive: “È doveroso che le Asl abbiano liste di riserva per non dover buttare dosi di vaccino in avanzo. Venerdì scorso, giorno in cui erano attese molte disdette, una di queste dosi è toccata ad Andrea Scanzi. Ne sono nate polemiche inutili: Scanzi ha dato il buon esempio”. Ieri, in un video e un post pubblicato su Facebook, Scanzi ha ribadito la legittimità della vaccinazione contro il coronavirus ricevuta 2 giorni fa. “In un paese normale dovrebbero ringraziarmi per quello ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 marzo 2021) Andreacontro il Covid-19 dopo essersi iscritto ad una lista di ‘riserve’, “hail”. Pierpaolo, sottosegretario alla Salute, difende il gesto del giornalista e su Twitter scrive: “È doveroso che le Asl abbiano liste di riserva per non dover buttare dosi di vaccino in avanzo. Venerdì scorso, giorno in cui erano attese molte disdette, una di queste dosi è toccata ad Andrea. Ne sono nate polemiche inutili:hail”. Ieri, in un video e un post pubblicato su Facebook,ha ribadito la legittimità della vaccinazione contro il coronavirus ricevuta 2 giorni fa. “In un paese normale dovrebbero ringraziarmi per quello ...

