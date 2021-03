Scanzi vaccinato, boom iscritti a ‘panchina vaccinale’ della Asl Arezzo (Di lunedì 22 marzo 2021) boom di iscritti, oltre 6.000, alla ‘panchina vaccinale’ della Asl Toscana Sud Est, la stessa dove venerdì scorso si è vaccinato anche il giornalista Andrea Scanzi. La cifra delle adesioni è stata resa nota dalla stessa Asl, la prima in Toscana ad aver aperto ufficialmente da sabato 20 marzo una pagina online (www.uslsudest.toscana.it/adesione-vaccinazione-covid-dosi-avanzate) per raccogliere le adesioni tra i residenti nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto. Tramite questo modulo online è possibile segnalare la propria disponibilità alla vaccinazione anti-Sars-Cov-2 nel caso siano presenti dosi avanzate alla fine delle sedute di vaccinazione. La ‘panchina vaccinale’ è riservata alle persone che già adesso possono ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 marzo 2021)di, oltre 6.000, allaAsl Toscana Sud Est, la stessa dove venerdì scorso si èanche il giornalista Andrea. La cifra delle adesioni è stata resa nota dalla stessa Asl, la prima in Toscana ad aver aperto ufficialmente da sabato 20 marzo una pagina online (www.uslsudest.toscana.it/adesione-vaccinazione-covid-dosi-avanzate) per raccogliere le adesioni tra i residenti nelle province di, Siena e Grosseto. Tramite questo modulo online è possibile segnalare la propria disponibilità alla vaccinazione anti-Sars-Cov-2 nel caso siano presenti dosi avanzate alla fine delle sedute di vaccinazione. Laè riservata alle persone che già adesso possono ...

Advertising

ferrazza : Andrea Scanzi si è vaccinato. Mario Draghi no. Non è normale. - ilriformista : In Toscana solo il 5% degli over 80 ha ricevuto le due dosi di vaccino, inoltre la lista dei “panchinari” non era p… - antoguerrera : Quindi Scanzi si è vaccinato prima di tutti i miei 4 nonni in Italia, che hanno dai 91 a 82 anni. Italia 2021. Non ho parole. - SALVATORECOSCIA : RT @andr900: Scanzi il vaccinato. Idolo dei grillini (quelli vecchi e quelli nuovi provenienti dal PD) Prendiamola a ridere... 'Inizia un… - JoeWolve : @mariello1982 @neuroniliberi @ChiaraBonvini @lageloni Basta leggere cosa scrive sulla vicenda L'Azienda sanitaria l… -