Scanzi | La vaccinazione era lecita Questa polemica mi offende Gli italiani dovrebbero ringraziarmi

"In un paese normale dovrebbero ringraziarmi per quello che ho fatto". Andrea Scanzi, con un video e un post su Facebook, ribadisce la legittimità della vaccinazione contro il coronavirus ricevuta 2 giorni fa. La vicenda ha monopolizzato il dibattito sui social, con una valanga di commenti. "La vaccinazione era lecita, autorizzata, legale sotto tutti i punti di vista. La rifarei ora, domani, sempre. Larga parte degli italiani avrebbe dovuto ringraziarmi perché mi sono vaccinato in un momento storico in cui nessuno o avrebbe voluto fare il vaccino AstraZeneca. Io ho accettato proprio perché volevo dare un segnale agli italiani", dice il giornalista in un video su Facebook, ripercorrendo le tappe della vicenda e spiegando l'iter ...

