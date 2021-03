Scandalo Mose, pignorati beni per 1,2 milioni di euro riconducibili a Giovanni Mazzacurati (Di lunedì 22 marzo 2021) Un anno e mezzo dopo la morte, le richieste di risarcimento inseguono ancora Giovanni Mazzacurati, già presidente del Consorzio Venezia Nuova. L’ingegnere delle tangenti, padre del Mose, l’opera da 6 miliardi di euro per salvare Venezia dall’acqua alta, e protagonista dello Scandalo politico-giudiziario, è stato infatti condannato per danno erariale, ma è deceduto in California nel settembre 2019. La Procura Regionale della Corte dei Conti del Veneto, che si è avvalsa della collaborazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia, ha ottenuto il pignoramento di beni e disponibilità per un ammontare di oltre 1,2 milioni di euro che sono in qualche modo riconducibili a Mazzacurati. Si tratta di denaro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Un anno e mezzo dopo la morte, le richieste di risarcimento inseguono ancora, già presidente del Consorzio Venezia Nuova. L’ingegnere delle tangenti, padre del, l’opera da 6 miliardi diper salvare Venezia dall’acqua alta, e protagonista dellopolitico-giudiziario, è stato infatti condannato per danno erariale, ma è deceduto in California nel settembre 2019. La Procura Regionale della Corte dei Conti del Veneto, che si è avvalsa della collaborazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia, ha ottenuto il pignoramento die disponibilità per un ammontare di oltre 1,2diche sono in qualche modo. Si tratta di denaro ...

Advertising

vinnix63 : RT @fattoquotidiano: Scandalo Mose, pignorati beni per 1,2 milioni di euro riconducibili a Giovanni Mazzacurati - vam237 : RT @fattoquotidiano: Scandalo Mose, pignorati beni per 1,2 milioni di euro riconducibili a Giovanni Mazzacurati - fattoquotidiano : Scandalo Mose, pignorati beni per 1,2 milioni di euro riconducibili a Giovanni Mazzacurati - Lukyluke311 : RT @marco78401209: Scandalo Mose, sequestri per 1,2 milioni di euro agli eredi di Giovanni Mazzacurati - marco78401209 : Scandalo Mose, sequestri per 1,2 milioni di euro agli eredi di Giovanni Mazzacurati -

Ultime Notizie dalla rete : Scandalo Mose Due condanne e sei anni di carcere al carabiniere che informò Galan delle indagini sul Mose ... Giancarlo Galan , che il suo nome era finito in un'indagine che nel 2014 avrebbe portato alla grande retata per lo scandalo Mose e le mazzette pagate ai politici veneti. È diventato esecutivo un ...

III Domenica di Quaresima ... sapienza di Dio Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi Fratelli, mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso: scandalo per i ...

Scandalo Mose, sequestri per 1,2 milioni di euro agli eredi di Giovanni Mazzacurati Il Mattino di Padova Scandalo Mose, sequestrati per 1,2 milioni di euro agli eredi di Giovanni Mazzacurati La guardia di finanza ha ottenuto il pignoramento di beni e disponibilità per un ammontare di oltre 1,2 milioni di euro, tra denaro liquido, quote societarie, crediti presso terzi e quote di pensione.

Olanda: Mark Rutte, un falco alla quarta ‘primavera’ Olanda: il Primo Ministro olandese uscente, Mark Rutte, vince le elezioni politiche. I populisti di Wilders sono ridimensionati ...

... Giancarlo Galan , che il suo nome era finito in un'indagine che nel 2014 avrebbe portato alla grande retata per loe le mazzette pagate ai politici veneti. È diventato esecutivo un ...... sapienza di Dio Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi Fratelli, mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso:per i ...La guardia di finanza ha ottenuto il pignoramento di beni e disponibilità per un ammontare di oltre 1,2 milioni di euro, tra denaro liquido, quote societarie, crediti presso terzi e quote di pensione.Olanda: il Primo Ministro olandese uscente, Mark Rutte, vince le elezioni politiche. I populisti di Wilders sono ridimensionati ...