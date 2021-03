Scandalo mascherine in Germania: “Il ministro gay ha fatto avere un appalto al marito” (Di lunedì 22 marzo 2021) Scandalo mascherine in Germania. Il ministero federale della Sanità guidato da Jens Spahn avrebbe acquistato una fornitura da 570mila dispositivi di protezione dalla Burda GmbH. Presso questo grande gruppo lavora come lobbista il giornalista tedesco Daniel Funke, che è anche il marito di Spahn. A far esplodere la bomba, il settimanale Der Spiegel. L’accordo «potrebbe rappresentare un conflitto d’interesse» per il ministro non ancora 41enne e astro nascente della Cdu. La fornitura sarebbe avvenuta per assegnazione diretta, Una procedura in cui il ministro segue direttamente la trattativa. Burda ha difeso il ministro. Ha replicato che «in nessun momento» Funke sarebbe stato «informato o coinvolto nella transazione». Der Spiegel precisa che l’affare delle ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 marzo 2021)in. Il ministero federale della Sanità guidato da Jens Spahn avrebbe acquistato una fornitura da 570mila dispositivi di protezione dalla Burda GmbH. Presso questo grande gruppo lavora come lobbista il giornalista tedesco Daniel Funke, che è anche ildi Spahn. A far esplodere la bomba, il settimanale Der Spiegel. L’accordo «potrebbe rappresentare un conflitto d’interesse» per ilnon ancora 41enne e astro nascente della Cdu. La fornitura sarebbe avvenuta per assegnazione diretta, Una procedura in cui ilsegue direttamente la trattativa. Burda ha difeso il. Ha replicato che «in nessun momento» Funke sarebbe stato «informato o coinvolto nella transazione». Der Spiegel precisa che l’affare delle ...

