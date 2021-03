Sardegna zona arancione da oggi, lockdown per 5 Comuni (Di lunedì 22 marzo 2021) Sardegna zona arancione da oggi, lunedì 22 marzo, ma salgono a cinque i Comuni in lockdown. A Sarroch (Ca), Sindia (Nu) e Samugheo (Or), si sono infatti aggiunti Golfo Aranci e Uri (SS). La decisione di adottare ulteriori restrizioni, rispetto alla zona arancione, è stata assunta dai primi cittadini d’intesa con l’Ats. A Sarroch, nel cagliaritano, sabato e domenica è stato effettuato lo screening della popolazione: 1541 tamponi eseguiti e 3 casi di positività riscontrati finora. “Il risultato è sicuramente buono con riferimento al numero molto contenuto dei casi di positività – ha commentato il sindaco Salvatore Mattana – anche se era auspicata una maggiore partecipazione. Cerchiamo di rispettare tutti le prescrizioni: è assolutamente necessario, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 marzo 2021)da, lunedì 22 marzo, ma salgono a cinque iin. A Sarroch (Ca), Sindia (Nu) e Samugheo (Or), si sono infatti aggiunti Golfo Aranci e Uri (SS). La decisione di adottare ulteriori restrizioni, rispetto alla, è stata assunta dai primi cittadini d’intesa con l’Ats. A Sarroch, nel cagliaritano, sabato e domenica è stato effettuato lo screening della popolazione: 1541 tamponi eseguiti e 3 casi di positività riscontrati finora. “Il risultato è sicuramente buono con riferimento al numero molto contenuto dei casi di positività – ha commentato il sindaco Salvatore Mattana – anche se era auspicata una maggiore partecipazione. Cerchiamo di rispettare tutti le prescrizioni: è assolutamente necessario, ...

Advertising

Open_gol : «La Sardegna farà istanza, non aspetteremo il 12 aprile» - insopportabile : Una cosa sola avrei voluto dal premier Draghi, che facesse della Sardegna un test per provare a farla restare zona… - matteosalvinimi : #Sardegna, impensabili nuove chiusure. Con 20 indicatori su 21 in miglioramento, ospedali sotto controllo e soli t… - stefanocapecci : RT @ValeriaSirigu: #COVID19 #coronavirus per salutare l’ultimo giorno di #zonabianca in #Sardegna mi sono fatta accompagnare al mare, ma mi… - vivere_sardegna : Cagliari, “locale riaperto dopo 70 giorni e già richiuso: beffato dalla cassa integrazione e dalla zona arancione” -