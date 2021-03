Sardegna, primo giorno di primavera con la neve: fiocchi bianchi dai 1200 metri – Video (Di lunedì 22 marzo 2021) Freddo e neve tardivi nella prima giornata di primavera sulle cime del Bruncuspina a Fonni nel Nuorese, ma non solo. I fiocchi bianchi hanno fatto capolino anche nelle cime più alte nel massiccio dei Sette Fratelli, nella Sardegna sud orientale, manche in Gallura, sul Libara. Nel Nuorese, a Fonni, i fiocchi sono caduti dai 1200 metri in su, ma non nel paese, che si trova a 1000 metri. Le basse temperature favoriscono da giorni il manto bianco sul Gennargentu, le cui cime sono imbiancate da circa una settimana e le temperature si mantengono sotto zero. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Freddo etardivi nella prima giornata disulle cime del Bruncuspina a Fonni nel Nuorese, ma non solo. Ihanno fatto capolino anche nelle cime più alte nel massiccio dei Sette Fratelli, nellasud orientale, manche in Gallura, sul Libara. Nel Nuorese, a Fonni, isono caduti daiin su, ma non nel paese, che si trova a 1000. Le basse temperature favoriscono da giorni il manto bianco sul Gennargentu, le cui cime sono imbiancate da circa una settimana e le temperature si mantengono sotto zero. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

drunkofweasleys : Io non dimentico quando Papa Francesco fece il primo viaggio da pontefice in Sardegna. Disse che il nuome di Buenos… - ShareMySea_IT : Varato il primo esemplare del Lagoon 55, a luglio la presentazione in Sardegna - VelaVeneta : Varato il primo esemplare del Lagoon 55, a luglio la presentazione in Sardegna - lybram72 : #Sardegna - Annunci iniziali: #WindTre sarà il gestore + performante, capillare, innovativo. Nella realtà è rimasto… - infoitinterno : Covid, variante brasiliana: primo caso in Sardegna -