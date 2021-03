Sara Tommasi si è sposata | tutti i dettagli del grande giorno

(Di lunedì 22 marzo 2021) Vediamo insieme tutte le informazioni sul matrimonio diavvenuto nella giornata di ieri 21 marzo.ha sposato il suo manager AntonioLei è una donna del mondo dello spettacolo che finalmente ha fatto il suopasso con il compagno e manager Antonio Orso. Vediamo insieme idi questoche è stato celebrato nella giornata di ieri.si èLa coppia si era conosciuta grazie ad amici in comune, e dopo un breve periodo Antonio Orso ha fatto la fatidica proposta alla bella. LEGGI ANCHE —-> UOMINI E DONNE: ARRIVA L’ADDIO DEL NOTO CAVALIERE AL PROGRAMMA La prima volta, però a Montecarlo, Antonio le ...

ha detto sì ad Antonio Orso, suo manager. Il matrimonio della coppia si è tenuto domenica 21 marzo a Massa Martana (provincia di Perugia) ed è stata la stessaa pubblicare una foto ..., le foto del matrimonio 'segreto' e chi è il marito Antonio Pubblicato il 22 - 03 - 2021 alle ore 10:14. Ultima modifica il 22 - 03 - 2021 alle ore 10:14 /Una cerimonia semplice e intima immersi nel verde dell’Umbria e giurarsi amore eterno davanti a pochi famigliari. Sara Tommasi ha detto sì al suo manager Antonio Orso nel Comune di Massa Martana, in ...La showgirl, in abito bianco con coprispalle in pelliccia, è convolata a nozze nel Borgo Medievale di Massa Martana, a Perugia ...