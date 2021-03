Sara Tommasi ha sposato Antonio Orso dopo un anno di fidanzamento

(Di lunedì 22 marzo 2021) Un matrimonio semplice e intimo, nel verde dell’Umbria. Così Sara Tommasi, 39 anni, indosso un abito bianco con bustino di pizzo, ha giurato eterno amore al suo compagno e manager Antonio Orso, conosciuto un anno fa grazie ad amici comuni. La cerimonia è andata in scena nel Comune di Massa Martana, in provincia di Perugia. La torta di nozze simbolica era un dolce piccolo, decorato con scaglie di cioccolato bianco e fragole, realizzato da una pasticceria di Terni. La musica della cerimonia è stata affidata, come si vede dalla foto postata su Instagram, alla band Lola Swing Italiano.

GossipItalia3 : Dopo il buio, la luce: Sara Tommasi si è sposata con il suo manager #gossipitalianews - Zampaglion : RT @ValeMameli: Notiziona imperdibile del Fatto gossiparo. ????????? - ValeMameli : Notiziona imperdibile del Fatto gossiparo. ????????? - Italia_Notizie : Sara Tommasi si è sposata con il manager Antonio Orso: le foto delle nozze - tuttoggi : Sara Tommasi si è sposata con il suo manager, Antonio Orso: la... #cronaca #umbria -

Ultime Notizie dalla rete : Sara Tommasi

Corriere dell'Umbria

E ANTONIO ORSO SI SONO SPOSATI/ Foto: festa matrimonio rinviata a giugno CHIAMBRETTI: "VACCINARSI UNICO MODO PER BATTERE IL COVID" Visto anche quanto vissuto sulla sua pelle, l'infezione ...si è sposata con il manager Antonio Orso , Come aveva annunciato in alcune interviste, la showgirl 39enne ieri, domenica 21 marzo, ha detto di sì. Nelle sue IG Stories in alcune foto ...Fiori d'arancio e felicità per Sara Tommasi, fresca di matrimonio: chi è il marito Antonio Orso. Le bellissime foto in abito bianco ...Una cerimonia semplice e intima immersi nel verde dell’Umbria e giurarsi amore eterno davanti a pochi famigliari. Sara Tommasi ha detto sì al suo manager Antonio Orso nel Comune di Massa Martana, in p ...