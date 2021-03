Sampdoria, Ranieri pensa alla rivoluzione in difesa. Le ultime (Di lunedì 22 marzo 2021) Lorenzo Tonelli ha disputato un’ottima gara nella vittoria della Sampdoria sul Torino. Il difensore mette in crisi mister Ranieri Lorenzo Tonelli ha disputato un’ottima gara nella vittoria della Sampdoria sul Torino. Il difensore, costretto ad uscire nella ripresa dopo lo scontro con Andrea Belotti, è risultato uno tra i migliori in campo. Nell’elenco dei titolari a sorpresa, dopo le panchine con Cagliari e Bologna, il 21 blucerchiato ha risposto al meglio alla chiamata di Claudio Ranieri. Il tecnico romano dovrà, a questo punto, pensare se rivedere le sue gerarchie di retroguardia in vista della partita con il Milan. CONTINUA A LEGGERE SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Lorenzo Tonelli ha disputato un’ottima gara nella vittoria dellasul Torino. Il difensore mette in crisi misterLorenzo Tonelli ha disputato un’ottima gara nella vittoria dellasul Torino. Il difensore, costretto ad uscire nella ripresa dopo lo scontro con Andrea Belotti, è risultato uno tra i migliori in campo. Nell’elenco dei titolari a sorpresa, dopo le panchine con Cagliari e Bologna, il 21 blucerchiato ha risposto al megliochiamata di Claudio. Il tecnico romano dovrà, a questo punto,re se rivedere le sue gerarchie di retroguardia in vista della partita con il Milan. CONTINUA A LEGGERE SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

