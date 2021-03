Salvini: “Lavoriamo per tornare a vivere lo sport in presenza, è l’obiettivo di tutti” (Di lunedì 22 marzo 2021) “Spero che si possa presto tornare a vivere lo sport in presenza, è quello su cui stiamo lavorando. Il 7 aprire è la giornata mondiale della salute. Mi piacerebbe che le città italiane, che avranno una condizione sanitaria sotto controllo, possano dare ampi segnali di riapertura. Spero che con marzo e la Santa Pasqua finisca la sofferenza durata un anno. Questo è l’obiettivo mio e di tutti, di tornare a vivere le città, ovviamente laddove la situazione sia sotto controllo in zona gialla“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Matteo Salvini, in merito alla possibilità di seguire lo sport professionistico dal vivo. L’attuale segretario della Lega ha illustrato la situazione in merito alla questione, mostrando il suo ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) “Spero che si possa prestoloin, è quello su cui stiamo lavorando. Il 7 aprire è la giornata mondiale della salute. Mi piacerebbe che le città italiane, che avranno una condizione sanitaria sotto controllo, possano dare ampi segnali di riapertura. Spero che con marzo e la Santa Pasqua finisca la sofferenza durata un anno. Questo èmio e di, dile città, ovviamente laddove la situazione sia sotto controllo in zona gialla“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Matteo, in merito alla possibilità di seguire loprofessionistico dal vivo. L’attuale segretario della Lega ha illustrato la situazione in merito alla questione, mostrando il suo ...

