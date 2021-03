Salvini e Meloni chiedono le dimissioni di Morra per il blitz all'Asp di Cosenza (Di lunedì 22 marzo 2021) “Il dottore Marino mi ha riferito di quanto avvenuto sabato con il senatore Morra e che hanno avuto uno scambio di vedute al termine del quale ha avvertito un malessere ed ha preso dei giorni di malattia delegando un suo sostituto”. Lo ha detto il commissario dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza Vincenzo La Regina confermando la notizia riportata da organi di stampa dell’intervento del senatore Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia, negli uffici del Dipartimento di prevenzione dell’Asp cosentina. Il parlamentare avrebbe lamentato l’impossibilità di prenotare telefonicamente il vaccino per i suoceri ottuagenari e lamentato l’inefficienza nella campagna vaccinale. Un incontro dai toni accesi durante il quale, secondo quanto riferito da alcuni dei presenti, gli uomini della scorta di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 marzo 2021) “Il dottore Marino mi ha riferito di quanto avvenuto sabato con il senatoree che hanno avuto uno scambio di vedute al termine del quale ha avvertito un malessere ed ha preso dei giorni di malattia delegando un suo sostituto”. Lo ha detto il commissario dell’Azienda sanitaria provinciale diVincenzo La Regina confermando la notizia riportata da organi di stampa dell’intervento del senatore Nicola, presidente della Commissione parlamentare antimafia, negli uffici del Dipartimento di prevenzione dell’Asp cosentina. Il parlamentare avrebbe lamentato l’impossibilità di prenotare telefonicamente il vaccino per i suoceri ottuagenari e lamentato l’inefficienza nella campagna vaccinale. Un incontro dai toni accesi durante il quale, secondo quanto riferito da alcuni dei presenti, gli uomini della scorta di ...

