Salviamo l’eredità di Roma e Atene L’appello degli storici francesi contro l’America “becchina”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 22 marzo 2021)” vuole cancellare la cultura classica. E’ l’aspetto più inquietante della cancel culture, che mira a bandire dai programmi di studio tutto ciò che è in odore di “suprematismo bianco“. Non cancellareIn Francia glilanciano l’allarme. “Lo studio dell’antichità è dannoso. È quello che dicono oggi i professori di storia antica di alcune università americane. Un movimento che è partito da Stanford sta mettendo in discussione l’esistenza di queste discipline (i ‘classici’) nei campus, sulla base del fatto che impongono un ‘suprematismo bianco di ispirazione neocoloniale’”. Si apre cosìsu Le Figaro di alcuni fra i maggiori ...