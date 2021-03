Saipem, nuovo contratto da Qatargas di oltre 1 miliardo dollari (Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – Saipem ha ricevuto da Qatargas una Letter of Award per un nuovo contratto del valore di oltre 1 miliardo di dollari relativo al North Field Production Sustainability Pipelines Project, situato al largo della costa nord-orientale della penisola del Qatar. Il nuovo contratto (pacchetto “EPCL”) prevede l’ingegneria, l’approvvigionamento, la costruzione e l’installazione (EPCI) di condotte di esportazione offshore e relative opere di collegamento a terra e fa parte dello sviluppo del plateau produttivo di North Field, che include anche l’EPCI degli impianti offshore (pacchetto “EPCO”) precedentemente assegnato a Saipem nel mese di febbraio. Lo scopo del lavoro del pacchetto EPCL – spiega una nota – comprende ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) –ha ricevuto dauna Letter of Award per undel valore didirelativo al North Field Production Sustainability Pipelines Project, situato al largo della costa nord-orientale della penisola del Qatar. Il(pacchetto “EPCL”) prevede l’ingegneria, l’approvvigionamento, la costruzione e l’installazione (EPCI) di condotte di esportazione offshore e relative opere di collegamento a terra e fa parte dello sviluppo del plateau produttivo di North Field, che include anche l’EPCI degli impianti offshore (pacchetto “EPCO”) precedentemente assegnato anel mese di febbraio. Lo scopo del lavoro del pacchetto EPCL – spiega una nota – comprende ...

