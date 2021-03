Sabrina Salerno Primavera hot: spacco inguinale gambe in mostra (Di lunedì 22 marzo 2021) Sabrina Salerno continua a far impazzire i suoi fans sui social, la bella 53enne icona degli anni ’80 e sex symbol ancora oggi ha conquistato milioni di followers conquistandosi il titolo di personaggio web. Dopo aver condiviso momenti hot dei suoi allenamenti quotidiani o anche backstage dei suoi shooting fotografici Sabrina non manca di rendere note alcune sue passioni e la sua quotidianità. Sabrina-Salerno-solonotizie24Sabrina Salerno: “…è arrivata nonostante tutto” In queste ore ha pubblicato l’ennesimo post dove mostra tutta la sua bellezza, l’avvenente forma fisica curata alla perfezione ma soprattutto una sensualità apprezzata e mai volgare. La cantante si è mostrata a piedi nudi in un bosco con indosso un tubino nero con uno ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 22 marzo 2021)continua a far impazzire i suoi fans sui social, la bella 53enne icona degli anni ’80 e sex symbol ancora oggi ha conquistato milioni di followers conquistandosi il titolo di personaggio web. Dopo aver condiviso momenti hot dei suoi allenamenti quotidiani o anche backstage dei suoi shooting fotograficinon manca di rendere note alcune sue passioni e la sua quotidianità.-solonotizie24: “…è arrivata nonostante tutto” In queste ore ha pubblicato l’ennesimo post dovetutta la sua bellezza, l’avvenente forma fisica curata alla perfezione ma soprattutto una sensualità apprezzata e mai volgare. La cantante si èta a piedi nudi in un bosco con indosso un tubino nero con uno ...

