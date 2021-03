Rosalinda Cannavò, le dure parole di Dayane: “Mi succhiava le energie, al GF ha giocato contro di me” (Di lunedì 22 marzo 2021) La scorsa settimana Rosalinda Cannavò a Live Non è la d’Urso ha rivelato di aver parlato in privato con Dayane. Ieri sera la Mello ospite di Carmelita ha confermato di aver sentito l’amica, ma è rimasta ferma sulle sue posizioni. La modella infatti ha spiegato che dopo l’idillio dei primi mesi nella casa del GF Vip, il rapporto tra lei e la Cannavò si era incrinato. “Abbiamo fatto un bel percorso. Ci siamo prese al primo sguardo, l’ho scelta. In lei ho visto una brava ragazza e ho fatto capire subito a lei che per me quello era un lavoro e non la vita reale. Per 5 mesi e mezzo lei ha avuto troppi alti e bassi. Per me non era più stimolante starle vicino. Mi alzavo e sentivo dire ‘dio come sono brutta’, ‘che vita di m’, ‘che noia’. Dopo un po’ mi succhiava le energie. Quando sono ... Leggi su biccy (Di lunedì 22 marzo 2021) La scorsa settimanaa Live Non è la d’Urso ha rivelato di aver parlato in privato con. Ieri sera la Mello ospite di Carmelita ha confermato di aver sentito l’amica, ma è rimasta ferma sulle sue posizioni. La modella infatti ha spiegato che dopo l’idillio dei primi mesi nella casa del GF Vip, il rapporto tra lei e lasi era incrinato. “Abbiamo fatto un bel percorso. Ci siamo prese al primo sguardo, l’ho scelta. In lei ho visto una brava ragazza e ho fatto capire subito a lei che per me quello era un lavoro e non la vita reale. Per 5 mesi e mezzo lei ha avuto troppi alti e bassi. Per me non era più stimolante starle vicino. Mi alzavo e sentivo dire ‘dio come sono brutta’, ‘che vita di m’, ‘che noia’. Dopo un po’ mile. Quando sono ...

