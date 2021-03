“Rosalinda Cannavò consumava la mia energia”, parla Dayane Mello e svela in che rapporti sono oggi (Di lunedì 22 marzo 2021) Dayane Mello, ospite della penultima puntata di Live, oltre a parlare di Francesco Oppini commentando la battuta sessista del padre, ha raccontato altri dettagli sulla sua amicizia con Rosalinda Cannavò nata nella Casa del Grande Fratello Vip. Dayane Mello parla di Rosalinda Cannavò Ci siamo prese al primo sguardo, l’ho scelta nel momento in cui... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 22 marzo 2021), ospite della penultima puntata di Live, oltre are di Francesco Oppini commentando la battuta sessista del padre, ha raccontato altri dettagli sulla sua amicizia connata nella Casa del Grande Fratello Vip.diCi siamo prese al primo sguardo, l’ho scelta nel momento in cui... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

GiuseppeporroIt : La pace tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello è ancora lontana? Le dure parole della modella brasiliana a Live - Non… - Patty87410366 : #exrosmello Se si è rotto qualcosa fra di loro la colpa non è di Sonia. Ma di Adua Del Vescovo Rosalinda Cannavò… - blogtivvu : “Rosalinda Cannavò consumava la mia energia”, parla Dayane Mello e svela in che rapporti sono oggi… - infoitcultura : Live non è la d’Urso, Dayane Mello contro Franco Oppini e Rosalinda Cannavò - infoitcultura : Dayane Mello contro Rosalinda Cannavò: lo scontro non si placa -

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò Live - Non è la d'Urso, Dayane Mello affronta le sfere: "Rosalinda consumava le mie energie, il Gf Vip per me era un lavoro" ...una delle protagoniste assolute della quinta edizione del Grande Fratello Vip e dopo essere uscita dalla Casa i riflettori sono rimasti accesi su di lei e sulla sua amicizia con Rosalinda Cannavò . ...

Dayane Mello a Live non è la D'Urso: 'Rosalinda? Consumava le mie energie, per me il Gf Vip era un gioco' L'amicizia (ritrovata) con Rosalinda Cannavò Arriva poi il momento Rosalinda . Le due erano amiche, poi sono arrivate alle scontro frontale. Il commento della Mello: 'Ci siamo prese al primo sguardo, ...

...una delle protagoniste assolute della quinta edizione del Grande Fratello Vip e dopo essere uscita dalla Casa i riflettori sono rimasti accesi su di lei e sulla sua amicizia con. ...L'amicizia (ritrovata) conArriva poi il momento. Le due erano amiche, poi sono arrivate alle scontro frontale. Il commento della Mello: 'Ci siamo prese al primo sguardo, ...