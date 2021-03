Romina Carrisi | un amore misterioso e il ritorno in TV dalla Bortone

Leggi su dilei

(Di lunedì 22 marzo 2021)è tornata in TV, sta bene ed è felice, merito di unsu cui aleggia molto mistero. Si sa molto poco di lui, probabilmente perché vuole proteggere la sua privacy. È un medico, fuori dal mondo dello spettacolo, ma ciò che è più importante è cheappare rinata, probabilmente grazie all’unione. Ad oggi, non conosciamo neppure il nome del fidanzato, sebbene qualche indiscrezione effettivamente ci sia. Sul suo profilo ufficiale Instagram,ha postato un video di pochi secondi con una didascalia che lascia poco all’immaginazione: “Io & Paul”. È scattata subito la “caccia al nome”: è lui il famoso fidanzato? Un video di due sagome che camminano, due ombre sull’asfalto. Una curiosità che per ora rimane tale, in assenza di ufficializzazione.si era già ...