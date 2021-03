Roma zona rossa, seduti al bar a mangiare e bere: traditi dalla musica ad alto volume (Di lunedì 22 marzo 2021) Il primo weekend di zona rossa non è servito a fermare tutti, tantissimi si sono radunati in case e hanno organizzato party clandestini, altri invece hanno direttamente optato per vedersi al bar. I locali, da divieto, devono restare chiusi al pubblico e aperti solo per l’asporto… ma non è quel che hanno riscontrato i poliziotti del Commissariato Borgo, diretto da Liliana Galiani. Leggi anche: Roma, festa tra studenti universitari in barba ai divieti. I vicini segnalano: ‘Si sentono musica e schiamazzi’ Durante un controllo nella zona di competenze, gli agenti hanno notato un bar-ristorante con le serrande aperte dal quale provenivano voci e musica ad alto volume. Si sono affrettati ad entrare e hanno trovato 5 uomini seduti al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 marzo 2021) Il primo weekend dinon è servito a fermare tutti, tantissimi si sono radunati in case e hanno organizzato party clandestini, altri invece hanno direttamente optato per vedersi al bar. I locali, da divieto, devono restare chiusi al pubblico e aperti solo per l’asporto… ma non è quel che hanno riscontrato i poliziotti del Commissariato Borgo, diretto da Liliana Galiani. Leggi anche:, festa tra studenti universitari in barba ai divieti. I vicini segnalano: ‘Si sentonoe schiamazzi’ Durante un controllo nelladi competenze, gli agenti hanno notato un bar-ristorante con le serrande aperte dal quale provenivano voci ead. Si sono affrettati ad entrare e hanno trovato 5 uominial ...

Advertising

virginiaraggi : Molti di voi conosceranno via Portuense, un’arteria strategica per la zona sud-ovest di Roma. Qui abbiamo deciso di… - Agenzia_Ansa : Roma, il primo giorno in zona rossa. Strade deserte e negozi chiusi nel centro della città #ANSA - repubblica : Zerocalcare spiega con ironia perché era meglio il lockdown del 2020 - CorriereCitta : Roma zona rossa, seduti al bar a mangiare e bere: traditi dalla musica ad alto volume - annuncy_it : OffertaLavoro, Insegnanti di lingue straniere (Roma): Cerchiamo insegnanti di lingue straniere madrelingua e non; r… -