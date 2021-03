Roma, visita medica per Zaniolo: giovedì può ottenere l’ok per il rientro (Di lunedì 22 marzo 2021) Nicolò Zaniolo nella giornata di giovedì sosterrà una visita medica importante con il Professor Fink ad Innsbruck. Qualora l’esito del controllo fosse positivo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, inizierà ufficialmente la fase di rientro. Il primo passo per il ritorno in campo di Zaniolo è fissato per il 10 aprile in vista della gara della Roma Primavera contro la Fiorentina. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) Nicolònella giornata disosterrà unaimportante con il Professor Fink ad Innsbruck. Qualora l’esito del controllo fosse positivo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, inizierà ufficialmente la fase di. Il primo passo per il ritorno in campo diè fissato per il 10 aprile in vista della gara dellaPrimavera contro la Fiorentina. SportFace.

