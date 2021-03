Roma, festa tra studenti universitari in barba ai divieti. I vicini segnalano: ‘Si sentono musica e schiamazzi’ (Di lunedì 22 marzo 2021) Ancora feste tra giovani in barba a tutti i divieti per arginare la diffusione del Coronavirus. La scorsa notte, i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli, insieme ai colleghi della Stazione Roma Viale Libia e del Nucleo Radiomobile di Roma, sono intervenuti in un’abitazione in via Costantino Maes, quartiere Nomentano. Qui, alcuni abitanti della zona, intorno alle 3, avevano segnalato un party privato con musica e schiamazzi. Roma, party in barba ai divieti I Carabinieri una volta nell’appartamento hanno sorpreso 10 giovani – il figlio della proprietaria e 9 amici di varie nazionalità – tutti studenti universitari de “La Sapienza” intenti a far baldoria, in palese violazione delle norme ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 marzo 2021) Ancora feste tra giovani ina tutti iper arginare la diffusione del Coronavirus. La scorsa notte, i Carabinieri della CompagniaParioli, insieme ai colleghi della StazioneViale Libia e del Nucleo Radiomobile di, sono intervenuti in un’abitazione in via Costantino Maes, quartiere Nomentano. Qui, alcuni abitanti della zona, intorno alle 3, avevano segnalato un party privato cone schiamazzi., party inaiI Carabinieri una volta nell’appartamento hanno sorpreso 10 giovani – il figlio della proprietaria e 9 amici di varie nazionalità – tuttide “La Sapienza” intenti a far baldoria, in palese violazione delle norme ...

