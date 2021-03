Roma, famiglie in piazza del Popolo contro la Dad: «La mia stanza non è la scuola» (Di lunedì 22 marzo 2021) «Chiudeteci tutto ma riapriteci la scuola». Questo è lo slogan della manifestazione di ieri, tenutasi in piazza del Popolo, di ragazzi e genitori in protesta contro la Dad. La manifestazione autorizzata dal nome «Apriti scuola!», organizzata dalla ‘Rete nazionale scuola in presenza‘, si è svolta nonostante la zona rossa e la domenica ecologica ieri alle 15:00. La richiesta arriva dalle famiglie e dai bambini che chiedono una riapertura immediata delle scuole: «La mia stanza non è la scuola». I manifestanti sono armati di campanelle che suonano in maniera simbolica ed invadono la piazza, proprio per ricordare quel suono che agli studenti sembra così troppo lontano. Il Lazio è in zona rossa (e dunque in Dad) da una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 marzo 2021) «Chiudeteci tutto ma riapriteci la». Questo è lo slogan della manifestazione di ieri, tenutasi indel, di ragazzi e genitori in protestala Dad. La manifestazione autorizzata dal nome «Apriti!», organizzata dalla ‘Rete nazionalein presenza‘, si è svolta nonostante la zona rossa e la domenica ecologica ieri alle 15:00. La richiesta arriva dallee dai bambini che chiedono una riapertura immediata delle scuole: «La mianon è la». I manifestanti sono armati di campanelle che suonano in maniera simbolica ed invadono la, proprio per ricordare quel suono che agli studenti sembra così troppo lontano. Il Lazio è in zona rossa (e dunque in Dad) da una ...

